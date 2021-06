ÖBB: al via il nuovo collegamento ferroviario notturno da Vienna e Graz a Spalato

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – In collaborazione con le ferrovie slovacche (ZSSK), ÖBB sta avviando il suo nuovo collegamento ferroviario notturno stagionale da Vienna e Graz a Spalato. Con l’EuroNight 1253/1252, i passeggeri possono ora viaggiare durante la notte in modo ecologico e confortevole verso la costa croata e persino avere la propria auto o moto nel bagaglio.

