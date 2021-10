OBB: al lavoro per ridurre ulteriormente gli ostacoli per le persone con disabilità

(FERPRESS) – Roma, 26 OTT – Secondo Statistics Austria, circa il 18% della popolazione austriaca di età pari o superiore a 15 anni ha una disabilità o una disabilità permanente. Per dare l’opportunità di viaggiare al maggior numero possibile di persone colpite, ÖBB si impegna da molti anni a migliorare continuamente l’accessibilità e nel 2018 ha stretto una collaborazione con myAbility GmbH, che supporta le aziende nello sviluppo di strategie di inclusione.

