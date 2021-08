ÖBB acquista 21 ulteriori treni Desiro ML da Siemens Mobility per lo stato del Vorarlberg

(FERPRESS) – Roma, 24 AGO – Per espandere la sua flotta esistente di pendolari e treni regionali, ÖBB ha ordinato altri 21 treni Desiro ML da Siemens Mobility. I treni a più unità hanno quattro carrozze, sono lunghi circa 100 metri, hanno otto ingressi e offrono un maggiore comfort ai passeggeri per i viaggi locali e regionali. I treni saranno dotati del sistema di controllo dei treni all’avanguardia ETCS (European Train Control System) e sono previsti per il servizio nello stato occidentale del Vorarlberg, in Austria.

Pubblicato da AB il: 24/8/2021 h 09:20 - Riproduzione riservata