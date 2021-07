OBB: a Salisburgo sono rimasti solo pochi posti per coloro che sono interessati a iniziare un apprendistato

(FERPRESS) – Roma, 19 LUG – La ricerca di apprendisti per il nuovo anno di apprendistato a partire da settembre è stata in gran parte completata e sono state assunte quasi tutte le posizioni di apprendistato. Tuttavia, ci sono ancora alcuni degli ambiti apprendistati ÖBB.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it