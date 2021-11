OBB: a Kottingneusiedl in funzione nuovo impianto fotovoltaico che fornisce corrente di trazione per funzionamento ecologico dei treni

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – Dopo Wilfleinsdorf, ÖBB ha inaugurato un altro impianto solare a corrente di trazione a Kottingneusiedl, Bassa Austria: su quasi 6.000 metri quadrati di superficie di collettori fotovoltaici vengono prodotti circa 1.200 megawattora, con questa potenza circa 80.000 i passeggeri possono viaggiare da Vienna a Salisburgo, viaggiare con l’energia di trazione verde.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it