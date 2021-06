Nuovo servizio per il Sud America dai porti italiani per l’NVOCC indiano, Sarjak Container Lines

(FERPRESS) – Genova, 16 GIU – Sarjak Container Lines, l’NVOCC (non vessel operating common carrier) indiano con sede a Mumbai, specializzato nel trasporto di carichi speciali, ha inaugurato un servizio regolare dai porti italiani per il Sud America, rafforzando la sua presenza nel Mediterraneo. La prima spedizione è partita dal porto di Genova due settimane fa ed è in viaggio verso Cartagena in Colombia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/6/2021 h 15:12 - Riproduzione riservata