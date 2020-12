Nuovo servizio di trasporto merci per Göteborg. Collegamenti con Norvegia e Polonia

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – All’inizio del nuovo anno partirà un nuovo servizio di trasporto merci, che collegherà Göteborg alla regione occidentale industrializzata della Norvegia attraverso i porti di Stavanger, Bergen, Sunndal e Ålesund. Il servizio includerà anche il porto polacco di Swinoujscie, che a sua volta aprirà ulteriori opzioni commerciali con l’Europa centrale. Le navi visiteranno Goteborg su base settimanale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it