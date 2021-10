Nuovo impianto ICE a Dortmund: Deutsche Bahn investe oltre 400 milioni di euro

(FERPRESS) – Roma, 18 OTT – Deutsche Bahn (DB) sta costruendo un nuovo impianto di manutenzione ICE a Dortmund. Per fare questo, sta investendo oltre 400 milioni di euro, creando fino a 500 posti di lavoro più attraenti e a prova di futuro. Il nuovo impianto è in costruzione a ovest del porto di Dortmund, nell’area incolta dell’ex scalo merci. I preparativi per il processo di approvazione inizieranno quest’anno. In stretto coordinamento con la città di Dortmund, DB presenterà i piani in un dialogo aperto con i cittadini nella prima metà del 2022. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2025 e le operazioni dovrebbero iniziare nel 2027. La sala di manutenzione lunga 450 metri sarà il cuore del nuovo impianto, che sarà gestito al 100% a emissioni zero. Su quattro binari vengono sistemati fino a 17 treni ICE al giorno.

