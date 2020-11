Nuovi lavori a Cottbus: Deutsche Bahn e LEAG stringono un’alleanza per il futuro

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – Deutsche Bahn e LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG e Lausitz Energie Kraftwerke AG) vogliono lavorare insieme per garantire posti di lavoro a Lausitz, creare nuovi posti di lavoro e plasmare il futuro e hanno quindi gettato le basi per una cooperazione di vasta portata. L’accordo siglato prevede che le due società abbiano una stretta collaborazione nei settori della formazione, della qualificazione e del trasferimento del personale.

