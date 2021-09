Nuovi laboratori di batterie: Volkswagen fa il passo successivo verso lo sviluppo e la produzione di celle per batterie proprie

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – Volkswagen Group Components ha aperto a Salzgitter uno dei più moderni laboratori per la ricerca e lo sviluppo di celle in Europa. Pertanto, l’azienda sta ulteriormente ampliando la propria esperienza nella tecnologia delle batterie e sta compiendo il passo successivo verso lo sviluppo e la produzione delle proprie celle per batterie per l’elettromobilità. Dal 2025 in poi, la cellula unificata Volkswagen dovrebbe uscire dalla linea di produzione a Salzgitter. In futuro, circa 250 esperti condurranno ricerche nei settori dello sviluppo cellulare, dell’analisi e dei test in un totale di quattro laboratori. Volkswagen sta investendo circa 70 milioni di euro nelle strutture.

Pubblicato da AB il: 20/9/2021 h 11:31 - Riproduzione riservata