Nuova sperimentazione di monopattini in sharing a Napoli. Arriva Reby

(FERPRESS) – Napoli, 21 OTT – Anche Reby, leader europea della smart mobility, attiva la sua sperimentazione di monopattini in sharing a Napoli. Saranno 900 i veicoli elettrici che verranno progressivamente collocati sulle strade cittadine. Domani la sperimentazione inizia con 250 monopattini distribuiti tra l’area Vomero e il centro città. Nelle settimane prossime è prevista la progressiva estensione dell’area operativa e del numero dei monopattini per una importante area della città.

