Nuova linea tranviaria da Stazione Termini a Vaticano e Aurelio (TVA): se si farà sarà un successo di Per Roma

(FERPRESS) – Roma, 7 GEN – La Sindaca Raggi ha annunciato che il Comune sta per mettere in cantiere una nuova linea tranviaria dalla Stazione Termini al Vaticano e all’Aurelio (TVA): “un’infrastruttura che attraverserà il cuore della nostra città e le sue bellezze”, un progetto che “abbiamo recuperato e rielaborato attraverso un grande lavoro di squadra”.

