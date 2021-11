Nuova filiale DB Cargo per aumentare il trasporto merci su rotaia tra Cina ed Europa

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – Il trasporto merci su rotaia, rispettoso del clima e affidabile, sta diventando sempre più importante per le catene di approvvigionamento globali. La domanda è in forte espansione sulla Nuova Via della Seta, il percorso ferroviario che collega l’Europa e la Cina. La più grande ferrovia merci d’Europa ha creato DB Cargo Transasia, dando un forte impulso ai suoi servizi in Asia. Questo perché DB Cargo è l’unico provider in grado di connettere il traffico sulla Nuova Via della Seta alla rete europea DB Cargo. Questo collegamento significa che ora ci sono collegamenti ferroviari diretti verso 18 paesi europei. Grazie a DB Cargo Transasia, ora in Cina è possibile offrire una varietà di servizi in combinazione con la catena di approvvigionamento di oltre 10.000 chilometri in modo più rapido e da un’unica fonte. Ciò renderà il trasporto ferroviario di merci un’opzione ancora più allettante. Il trasporto lungo il corridoio transeuroasiatico è notevolmente più veloce rispetto alle navi portacontainer e costa solo un decimo dei servizi di trasporto aereo comparabili.

