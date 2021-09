Nuova edizione del programma Alstom Talent Energy per giovani laureati

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Alstom, in collaborazione con Fundación Universidad-Empresa, ha lanciato la nona edizione del suo programma per giovani laureati in Spagna, un’iniziativa che mira a formarli e integrarli nel mercato del lavoro. Questo programma di 12 mesi, chiamato Alstom Talent Energy, combina la formazione post-laurea dell’Università di Alcala e i tirocini professionali presso le sedi Alstom di Madrid e Barcellona.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it