Nuova Alitalia: Uiltrasporti, Governo chieda mandato al Parlamento per procedere senza accordo con UE

(FERPRESS) – Roma, 15 APR– “Dopo tutti i chiarimenti dati alla Commissione Europea, l’ulteriore invio di 40 richieste di chiarimento, palesano la volontà di ritardare la nascita della nuova compagnia di bandiera a scapito del nostro Paese e a vantaggio della concorrenza che sta già investendo copiosamente sul nostro mercato in vista della prossima ripresa nella stagione estiva”. Così il Segretario Generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale Ivan Viglietti, sulle ultime richieste avanzate dalla Direzione Generale Concorrenza all’Italia

