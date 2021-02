nugo e itTaxi insieme per una mobilità door to door a portata di app in 35 città

(FERPRESS) – Roma, 19 FEB – Grazie alla partnership con itTaxi, l’app nugo si arricchisce di un nuovo servizio disponibile in ben 35 città tra cui Roma, Bologna, Milano, Palermo, Cagliari, Pisa e Lecce. La collaborazione segna un nuovo e importante step per garantire una mobilità door to door sempre più affidabile ampliando l’offerta di servizi disponibili su nugo con il network itTaxi, gestito dall’Unione Radiotaxi d’Italia (URI), e confermando il costante impegno della società di FS Italiane nel fornire soluzioni di viaggio funzionali e ottimizzate per ogni esigenza.

Con nugo è possibile prenotare un taxi in tempo reale o riservare una corsa in anticipo in pochi semplici passi. Basterà aprire l’app, attivare la geolocalizzazione e, una volta inserito l’indirizzo di partenza e di destinazione, verrà inviata la richiesta direttamente alla centrale radiotaxi di riferimento che confermerà la disponibilità e il tempo stimato di arrivo. Una volta confermata la richiesta attraverso una e-mail, tutti i dettagli saranno disponibili nella sezione dedicata dell’app da cui sarà possibile gestire la prenotazione, contattare telefonicamente la centrale operativa di riferimento, annullare la prenotazione o pagarla una volta terminata la corsa.

Il servizio è attivo h24 e mette a disposizione una vasta flotta di taxi e la possibilità di pagare senza costi aggiuntivi direttamente attraverso l’app nugo inserendo l’importo comunicato dal conducente e scegliendo tra i numerosi metodi di pagamento disponibili (Amazon Pay, Paypal, PostePay, Satispay, ApplePay o con bonifico Mybank).

nugo favorisce la mobilità collettiva integrata door to door e semplifica la pianificazione del viaggio avendo a portata di smartphone tutti i biglietti necessari. L’app consente infatti di acquistare in un’unica transazione biglietti per treni, metropolitane, autobus, traghetti ma anche di prenotare servizi di bike sharing, hotel, tour e la sosta dell’auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie.

