NSK sviluppa nuova serie di cuscinetti per riduttori per il settore ferroviario

(FERPRESS) – Roma, 11 DIC – Forte di un lungo curriculum di successi nel settore ferroviario, NSK ha sviluppato una nuova serie di cuscinetti per con un aumento dell’affidabilità rispetto ai prodotti della precedente generazione. I cuscinetti, utilizzabili nei riduttori per gli assali, sono ideali per tutti gli ingranaggi così da risultare particolarmente idonei per applicazioni sia ad alta sia a bassa velocità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/12/2020 h 15:00 - Riproduzione riservata