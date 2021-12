Nova Marine Carriers rafforza in Nord Europa la sua presenza nel trasporto del cemento

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Nova Marine Carriers e il Gruppo canadese Algoma Central Corporation hanno acquisito congiuntamente attraverso la joint venture NovaAlgoma Cement Carriers Limited (“NACC”), un ulteriore 25% di JT Cement AS raddoppiando di fatto, con l’operazione conclusa con KGJ Cement Holding AS, la quota azionaria di NACC che sale al 50%. L’altro 50% della compagnia specializzata nel trasporto di cemento, resta in carico al partner storico Erik Thun AB (“Thun”).

Pubblicato da COM il: 17/12/2021 h 12:29 - Riproduzione riservata