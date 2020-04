NORD Drivesystems: le soluzioni per intralogistica LogiDrive combinano efficienza energetica e riduzione delle varianti

(FERPRESS) – Roma, 24 APR – La soluzione di intralogistica LogiDrive di NORD è stata progettata per progetti di intralogistica in aeroporti, centri smistamento pacchi, magazzini con scaffali elevati o altri impianti logistici di stoccaggio.

I nastri trasportatori negli impianti di intralogistica per aeroporti, magazzini e centri smistamento pacchi sono

spesso progettati per il carico massimo previsto e con corrispondenti fattori di sicurezza. Ciò si traduce

spesso in azionamenti che sono sovradimensionati per l’applicazione. Tuttavia, nell’uso reale, questi sistemi

raggiungono il carico massimo solo con una piccola parte degli oggetti trasportati. In conseguenza a tali

progetti, per la maggior parte del tempo gli azionamenti funzionano solo nell’inefficiente gamma di carico

parziale. Con il concetto LogiDrive, NORD contrasta questa tendenza con una specifica riduzione delle

varianti usando dei moderni motori sincroni. Rispetto alla tecnologia asincrona convenzionale, questi hanno

delle migliori prestazioni di consumo energetico nelle gamme a carico parziale e a velocità parziale. Sono

quindi più efficienti sul piano energetico in questi punti di funzionamento, oltre a mantenere le efficienze a un

livello elevato anche nel caso di sovradimensionamento attraverso una riduzione delle varianti. Ciò si

traduce in un basso costo di possesso totale (TCO).

Quattro su cinque varianti degli azionamenti non sono necessarie

Gli inverter NORD possono controllare la velocità d’uscita attraverso una gamma di frequenza da 25 a 100

Hz. Grazie alla loro elevata capacità di sovraccarico , i moderni motori sincroni hanno un unico tipo di motore

che può essere utilizzato invece di taglie motore differenti. In base ai requisiti di prestazioni, esso viene

azionato dal suo inverter con frequenze differenti. Per esempio, in un progetto NORD per il trasporto bagagli

in un aeroporto con 700 unità di azionamento, è stato possibile ridurre di circa l’80% il numero di varianti.

Con otto varianti delle 11 configurazioni di azionamento utilizzate relative a una soluzione di sistema

standard, il LogiDrive NORD. Soluzioni standard provate sono collaudate e possono essere implementate

con sicurezza.

Riduzione dei costi grazie alla standardizzazione

I sistemi LogiDrive di NORD hanno un’elevata efficienza, la loro manutenzione e installazione sono

estremamente semplici grazie alla tecnologia plug-and-play e si traducono in una considerevole riduzione di

parti di ricambio a magazzino durante l’uso. Il concetto complessivo è stato progettato per la facilità di

programmazione e messa in servizio. Le varianti standardizzate del motoriduttore sono state appositamente

progettate per l’intralogistica, la logistica dei pacchi e la tecnologia aeroportuale e sono particolarmente

adatte per ridurre il numero di varianti. Il design compatto permette un risparmio di spazio e la leggera

carcassa in alluminio permette un risparmio di peso fino al 25%. Le unità di azionamento LogiDrive

comprendono un motore sincrono IE4 con potenze nominali fino a 5,5 kW, un riduttore ad assi ortogonali a 2

stadi e un inverter NORDAC LINK da installare vicino al motore. Grazie all’efficienza del motore classe IE4 e

all’efficienza di sistema classe IES2, i riduttori raggiungono delle eccellenti efficienze complessive –

soprattutto nella gamma a carico e velocità parziali.

