Nomina Presidente ENAC: Uiltrasporti, una buona notizia che si attendeva da tempo

(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – “Esprimiamo il nostro apprezzamento per la nomina dell’Avvocato Pierlugi Di Palma a nuovo Presidente di Enac e gli rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Siamo fiduciosi che saprà mettere a frutto la sua esperienza e competenza per guidare un ente che da troppo tempo è senza la direzione di un Presidente, in un momento in cui, invece, serve una figura di riferimento per affrontare la grave crisi del trasporto aereo in Italia” così il Segretario Generale Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale, Ivan Viglietti.

Pubblicato da COM il: 21/5/2021 h 14:36 - Riproduzione riservata