Nomina D’Agostino: avviata una petizione su Change.org in favore del presidente dell’AdSP

(FERPRESS) – Trieste, 5 GIU – Francesco Russo ha lanciato una petizione rivolta al ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla delibera Anac sulla nomina di Zeno D’Agostino a presidente dell’AdSP del Mar Adriatico Orientale.

“La burocrazia invece di premiare i manager pubblici che lavorano bene, rischia di metterli alla porta con un cavillo: in un Paese normale non dovrebbe succedere”, scrive Russo nella presentazione.

“Zeno D’Agostino ha fatto molto per Trieste e il suo Porto in questi anni: adesso è il momento che la città si schieri unita a difendere chi ha lavorato davvero per il bene collettivo e non per l’interesse di pochi.

Questa petizione – conclude Russo – non avrà effetti legali. Ma ha un grande valore simbolico: dimostrare che Trieste ha già un Presidente dell’Autorità Portuale che stima e apprezza per la sua professionalità e per le sue capacità. E vuole solo che possa continuare il suo lavoro”.

Questo il link per firmare la petizione

