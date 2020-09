Nola: vice ministro Buffagni in visita al CIS e all’interporto. Senza imprese il Paese non riparte

(FERPRESS) – Nola, 8 SET – “Senza imprese il Paese non riparte” – lo ha dichiarato il Vice Ministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni durante un incontro avvenuto ieri con gli imprenditori del CIS e dell’Interporto di Nola.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it