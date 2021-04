Nola Business Park e Alibaba.com firmano accordo per supportare processo di vendita on line B2B delle aziende dell’Interporto di Nola

(FERPRESS) – Nola, 14 APR – Il Nola Business Park e Alibaba.com hanno firmato oggi un accordo di collaborazione per supportare il processo di vendita on line B2B delle aziende del CIS-Interporto di Nola. L’accordo prevede che le aziende che aprono la propria vetrina di vendita sulla piattaforma Alibaba.com possano beneficiare, a tariffe agevolate, di un servizio specializzato e dedicato di assistenza fornito da Adiacent (VAR Group).

