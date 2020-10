Nodo di Rastignano: aperto al traffico l’ultimo tratto del Lotto 1. Nella primavera 2022 via ai lavori per il secondo Lotto

(FERPRESS) – Bologna, 9 OTT – È stato aperto al traffico oggi pomeriggio, dopo una cerimonia di inaugurazione, l’ultimo tratto del Lotto 1 del Nodo di Rastignano che va dalla rotatoria del Dazio nel Comune di Bologna (aperta al traffico il 31 agosto 2019), a via Madre Teresa di Calcutta nel Comune di San Lazzaro di Savena, presso la località Trappolone.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it