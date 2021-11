Nodo di Rastignano 2° Lotto: pubblicato avviso di gara. Entro fine anno affidamento lavori che partiranno a primavera 2022

(FERPRESS) – Bologna, 5 nOV – Pubblicato oggi l’avviso di gara per l’appalto dei lavori del 2° lotto del Nodo di Rastignano, un’opera da 30,7 milioni di euro complessivi. Si tratta di un tracciato di circa 1,5 km che collegherà la Fondovalle Savena, nel territorio di Pianoro, all’altezza del Ponte delle Oche con la rotatoria di Svincolo via Madre Teresa di Calcutta, nel comune di San Lazzaro di Savena, già realizzata nell’ambito del 1° Lotto da RFI Spa.

