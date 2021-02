Nodo di Genova, al via gli interventi tecnologici nell’ambito del Progetto Unico con il Terzo Valico dei Giovi

(FERPRESS) – Genova, 12 FEB – Avviati gli interventi tecnologici funzionali alla realizzazione del “sestuplicamento” Brignole-Principe e del “quadruplicamento” Voltri – Sampierdarena nell’ambito del Progetto di potenziamento infrastrutturale del Nodo di Genova, la cui prima tranche dei lavori è stata affidata al Consorzio COCIV.

Insieme ai lavori in questione proseguono le attività di scavo del prolungamento delle gallerie Colombo, San Tomaso e Polcevera, riprese il 26 giugno scorso con la stipula del contratto che ha consentito la ripartenza dei lavori nel Nodo ed ora al 58% circa di avanzamento. Le opere permetteranno la separazione dei flussi di traffico fra treni locali e a lunga percorrenza, e l’eliminazione dei “colli di bottiglia” dell’attuale Nodo genovese, consentendo un significativo incremento dell’offerta dei servizi ferroviari regionali e metropolitani.

Consiste nella realizzazione di quattro binari complessivi, di cui due esistenti, per il traffico metropolitano e regionale sull’attuale linea costiera, e due binari per la lunga percorrenza (merci e viaggiatori) ottenuti con il completamento della Bretella di Voltri. L’opera consentirà la connessione diretta al Terzo Valico dei Giovi per i treni merci con origine/destinazione al Porto di Genova.

Prevede sei binari complessivi, di cui quattro esistenti, e due binari di collegamento tra Principe Sotterranea e il piazzale di Brignole ottenuti mediante il prolungamento delle esistenti gallerie Colombo e S. Tomaso.

