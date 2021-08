Nidec ASI porta in Romania il suo Ultra Fast Charger per la ricarica rapida dei mezzi di trasporto elettrici

(FERPRESS) – Roma, 4 AGO – Nidec ASI, parte della Divisione Energy & Infrastructure del Gruppo Nidec, e tra i Gruppi impegnati rispetto alla ripartenza del mondo dei trasporti e della logistica in un’ottica di maggiore sostenibilità, partecipa ad un test relativo all’adozione di autobus elettrici per il trasporto pubblico promosso dalla città di Oradea, in Romania, mettendo a disposizione per un mese e mezzo una stazione Ultra Fast Charger (UFC) presso il capolinea degli autobus, di fronte allo stabilimento Nidec di Oradea.

Pubblicato da COM il: 4/8/2021 h 11:44 - Riproduzione riservata