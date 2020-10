Nicola Zaccheo si dimette da Presidente dell’ENAC per assumere la Presidenza dell’ART

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile informa che il Presidente Nicola Zaccheo ha rassegnato oggi, 28 ottobre 2020, le dimissioni dall’incarico ricoperto in ENAC per assumere la Presidenza dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

