Next Generation Eu: Armao, almeno il 50 per cento delle risorse complessive per l’Italia vada al Sud del paese

(FERPRESS) – Palermo, 9 MAR – Almeno il 50 per cento delle risorse complessive del Next Generation Eu per l’Italia vada al Sud del paese e gli interventi siano definiti coinvolgendo davvero le Regioni, le realtà locali e le parti sociali, che sono nelle migliori condizioni per valutare le esigenze di investimento a livello territoriale. E’ quanto ha fatto presente oggi, nel suo intervento al Comitato europeo delle Regioni, il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao.

Pubblicato da COM il: 9/3/2021 h 10:24 - Riproduzione riservata