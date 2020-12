‘Next generation’: Conftrasporto, buono l’impianto ma bisogna agire rapidamente sui tempi

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Piano nazionale di ripresa e resilienza: necessarie le riforme per snellire le procedure d’accesso e utilizzo delle risorse.

Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè interviene sulla bozza del ‘Next generation’, da poco presentata al Consiglio dei ministri.

