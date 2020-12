Newco Alitalia: Uilt, attacchi al sindacato alla vigilia della trattative con la Newco

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – “Proprio alla vigilia dell’apertura delle trattative per la ripartenza e il rilancio della newco Alitalia alcuni organi di stampa attaccano la rappresentanza sindacale dei suoi 11.000 dipendenti, che finora ha impedito la chiusura o il ridimensionamento dell’azienda, strategica per l’economia la mobilità ed il turismo del nostro Paese”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it