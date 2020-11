Nel terzo trimestre 2020 alta qualità attribuita ai servizi dell’Aeroporto di Milano Bergamo

(FERPRESS) – Bergamo, 13 NOV – L’analisi sul grado di soddisfazione dei passeggeri, realizzata in accordo agli standard stabiliti e controllati da ACI (Airports Council International) in oltre 350 aeroporti nel mondo, premia in modo particolare il livello di apprezzamento nei confronti dei servizi resi dall’Aeroporto di Milano Bergamo comparati nel terzo trimestre 2020, periodo caratterizzato da una leggera ripresa del traffico dopo il periodo di lockdown primaverile.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/11/2020 h 15:30 - Riproduzione riservata