Nel 2021utilizzati più di 5 mln di disinfettanti sul trasporto pubblico di superficie di Mosca

(FERPRESS) – Roma, 8 NOV – Ogni giorno vengono utilizzati più di 15mila litri di disinfettanti per la disinfezione degli autobus e degli autobus elettrici che operano sulle rotte di Mosca. Dall’inizio del 2021, sono stati utilizzati più di 5 milioni di litri di antisettici per queste esigenze.

Mosgortrans presta particolare attenzione alla sicurezza sui mezzi pubblici di superficie della città. L’abitacolo degli autobus e degli autobus elettrici viene pulito ogni volta che il mezzo rientra al parco o alle stazioni finali dei percorsi.

