Navistar collabora con General Motors e OneH2 per il lancio di autocarri a idrogeno

(FERPRESS) – Roma, 29 GEN – In collaborazione con General Motors e OneH2, Navistar, Inc., una consociata di Navistar International Corporation (NYSE: NAV), sta introducendo una soluzione completa per l’implementazione da parte dei clienti di un sistema a lungo raggio a emissioni zero, che sarà inizialmente pilotato da JB Hunt Transport, Inc., una consociata di JB Hunt Transport Services, Inc. (NASDAQ: JBHT).

“Le celle a combustibile a idrogeno offrono grandi promesse per gli autocarri pesanti in applicazioni che richiedono una maggiore densità di energia, rifornimento rapido e autonomia aggiuntiva”, ha affermato Persio Lisboa, presidente e CEO di Navistar. “Siamo entusiasti di offrire ai clienti maggiore flessibilità attraverso un nuovo ecosistema di camion a idrogeno che combina i nostri veicoli con la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno di General Motors e le capacità di produzione e rifornimento di idrogeno modulari, mobili e scalabili di OneH2. E siamo molto lieti che il nostro stimato cliente JB Hunt si è impegnato a utilizzare la soluzione su percorsi dedicati e a condividere gli insegnamenti chiave “.

Navistar prevede di rendere disponibile in commercio il suo primo modello di serie International® RH ™ Series di veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) nell’anno modello 2024. I veicoli di prova dovrebbero iniziare la fase pilota con la nuova soluzione completa alla fine del 2022. L’integrato La soluzione sarà competitiva con altre offerte di propulsori con un’autonomia target di oltre 500 miglia e un tempo di rifornimento a idrogeno inferiore a 15 minuti.

La serie International® RHTM FCEV riceverà la sua energia da due cubi di potenza per celle a combustibile GM Hydrotec. Ogni power cube Hydrotec contiene oltre 300 celle a combustibile a idrogeno insieme a sistemi di gestione termica e di alimentazione. Sono compatti e facili da confezionare in molte applicazioni diverse.

Il sistema di propulsione combinato all’interno della serie International® RHTM FCEV sarà caratterizzato da una migliore densità di potenza per i viaggi a corto raggio, una migliore potenza di kW a raffica breve e un costo per miglio che si prevede sarà paragonabile al diesel in alcuni segmenti di mercato.

“La visione di GM di un mondo a zero emissioni non è limitata alle autovetture. Crediamo nei veicoli elettrici per tutti”, ha affermato Doug Parks, vicepresidente esecutivo di GM per lo sviluppo del prodotto, gli acquisti e la catena di fornitura. “Siamo entusiasti di lavorare con aziende che la pensano allo stesso modo come Navistar e OneH2 per offrire una soluzione completa per i vettori progressivi che vogliono eliminare le emissioni dallo scarico con una soluzione di alimentazione in grado di competere con il diesel”.

In base al suo accordo di partnership con Navistar, OneH2 fornirà la sua soluzione di rifornimento di idrogeno, che include la produzione, lo stoccaggio, la consegna e la sicurezza dell’idrogeno. Inoltre, Navistar acquisisce una quota di minoranza in OneH2. Attraverso le sue affiliate, OneH2 prevede di avviare una sostanziale infrastruttura di rifornimento di autocarri pesanti a idrogeno incorporando a breve termine più di 2.000 FCEV della serie International® RH ™ nelle flotte di camion esistenti.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare con Navistar”, ha affermato Paul Dawson, presidente e CEO di OneH2. “Crediamo fermamente che il carburante a idrogeno sia il futuro dell’energia rinnovabile a zero emissioni nel mercato degli autocarri pesanti e siamo lieti che questo accordo fornirà ulteriori possibilità per la sua applicazione. In base a questo accordo, saremo in grado di offrire alle flotte un camion delle emissioni con costo totale di esercizio inferiore al diesel nei segmenti chiave del settore “.

Queste collaborazioni recentemente annunciate con General Motors e OneH2 rappresentano importanti pietre miliari nello sviluppo graduale di Navistar di soluzioni per celle a combustibile a idrogeno. Queste tecnologie sfruttano le piattaforme di veicoli elettrici a batteria di Navistar e forniscono al cliente una soluzione a zero emissioni da un unico fornitore completamente integrata che include veicoli, rifornimento e assistenza.

“J.B. Hunt si impegna a fornire di più utilizzando meno e questa nuova soluzione completamente integrata offre un’ottima opportunità per farlo”, ha affermato John Roberts, presidente e CEO di J.B. Hunt. “Mentre serviamo i nostri clienti e le comunità, la combinazione di tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno e capacità di rifornimento ci consentirà di ridurre le emissioni insieme al consumo di energia, rispettando il nostro impegno di sostenibilità ambientale nei confronti dei nostri clienti e delle comunità che serviamo. di questo modello di business innovativo e non vediamo l’ora di condividere ciò che abbiamo appreso da questo programma pilota con Navistar e i suoi partner tecnici e infrastrutturali coinvolti “.

