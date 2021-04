Navigazione Montanari Spa rientra in Confitarma. Fabio Montanari cooptato nel Consiglio federale

(FERPRESS) – Roma, 14 APR – Il 14 aprile, presieduto da Mario Mattioli, il Consiglio confederale all’unanimità ha approvato il rientro della Società Navigazione Montanari Spa nella Confederazione Italiana Armatori. Nel manifestare grande soddisfazione, il Presidente Mattioli ha quindi proposto l’immediata nomina a Consigliere di Fabio Montanari, Amministratore Delegato della società che, a seguito del consenso unanime del Consiglio, è stato invitato a partecipare alla riunione in corso.

