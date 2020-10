Nasce Travel: viaggi, eventi, esperienze raccontate dietro il finestrino di un autobus

(FERPRESS) – Milano, 13 OTT – Lanciare un media di viaggio in questo periodo suona come una provocazione. Ed

è proprio questo che TRAVEL vuole essere: una provocazione, uno scossone, il desiderio di buttare il cuore oltre l’ostacolo per disegnare il futuro del settore del turismo, immancabilmente legato alla tutela della sicurezza. Un settore, quello del turismo, che ora ha bisogno di tutta la nostra attenzione, del nostro calore e del nostro ‘tifo’. Un

supporto che si manifesta anche lanciando il primo sito italiano B2B dedicato al turismo in autobus.

Aperto nell’estate 2020, TRAVEL è ufficialmente operativo da ottobre. E la coincidenza con il TTG di Rimini, la fiera di riferimento in Italia per il mondo del turismo (14-16 ottobre), offre un’occasione imperdibile per il lancio del media.

Primo sito B2C della Vado e Torno edizioni, con sede a Milano, TRAVEL (https:// www.autobusweb.com/travel/) rappresenta uno spin-off di autobusweb.com e si prefigge l’obiettivo di esplorare il mercato dei viaggi e dell’hospitality. Si propone di diventare una piattaforma d’incontro tra tour operator e consumatori. A partire dal

mondo dell’autobus, finora orfano di un sito in cui l’utente finale può trovare riferimenti, indicazioni, spunti e consigli per organizzare un viaggio all’estero, un itinerario verso un borgo pittoresco, un tragitto per raggiungere un grande evento

Tra i temi esplorati sulla piattaforma TRAVEL, vi è naturalmente l’attualità e la cronaca del mondo del turismo in bus. Il focus, in ogni caso, è posto su racconti di viaggio, proposte di itinerari, suggerimenti di tragitti da percorrere, destinazioni accattivanti e grandi eventi. Insomma: TRAVEL è il luogo ideale dove approda chi sta ideando o

pianificando una vacanza, un weekend, una gita fuori porta, sfruttando la capillare rete di destinazioni raggiunte dagli operatori di autolinee. Ed è proprio alla platea degli aspiranti viaggiatori che si rivolge il nuovo media, raccontando giorno per giorno le opportunità e i vantaggi offerti da una modalità di viaggio che guadagna sempre più

consensi non solo per i costi contenuti ma anche per la qualità del servizio offerto da mezzi tecnologicamente sempre più moderni, la flessibilità garantita da una forma di trasporto realmente door to door, la sicurezza garantita da player ormai consolidati.

