Nasce “Itales for a better world challenge”. Progetto ambizioso nell’ambito di Itales, il welfare di Italo

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – Continua l’impegno di Italo per promuovere progetti di forte impatto sociale e creare un cambiamento significativo: nasce “Itales for a better world challenge”. Un progetto ambizioso nell’ambito di Itales, il welfare di Italo, che mira a migliorare non solo la qualità della vita e il benessere dei dipendenti, ma anche quelli delle loro famiglie e della società in cui vivono. Un sistema di welfare innovativo che va incontro alle esigenze dei giovani dipendenti Italo con un’età media di 34 anni, un unicum nel panorama nazionale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/9/2021 h 11:17 - Riproduzione riservata