Nasce il Master Lumsa-Assosharing per mobility manager. Previsti laboratori ed esercitazioni online

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – La figura del mobility manager rappresenta la sfida chiave del presente e del futuro per le pubbliche amministrazioni e per le aziende private. Oggi in Italia i mobility manager sono meno di mille, ma si tratta di un numero destinato obbligatoriamente a crescere. In quest’ottica nasce il primo ’Executive Master in Mobilità sostenibile e sharing’, promosso da LUMSA Master School in sinergia con Assosharing, l’associazione di categoria che riunisce le società del comparto della sharing mobility con oltre 5 milioni di utenti iscritti. Il Master vuole contribuire al raggiungimento di quanto stabilito dal Decreto Rilancio 2020, che obbliga pubbliche amministrazioni e aziende con più di 100 addetti, che hanno sedi in comuni con più di 50mila abitanti, a introdurre la figura del mobility manager.

Pubblicato da COM il: 23/9/2021 h 14:20 - Riproduzione riservata