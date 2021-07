Nasce “Genova Airlink”, servizio integrato Trenitalia-AMT tra l’aeroporto e Trenitalia

(FERPRESS) – Genova, 30 LUG – Al via lunedì 2 agosto “Genova Airlink”, il nuovo collegamento diretto con autobus tra la stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente e l’Aeroporto Cristoforo Colombo.

Il servizio Airlink è un progetto sviluppato da Trenitalia Regionale, già applicato con successo in molte città italiane, attivato ora anche a Genova grazie alla sinergia tra AMT, Trenitalia e Aeroporto di Genova finalizzata a offrire ai cittadini soluzioni efficaci di mobilità integrata.

