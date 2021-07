Nasce alleanza UIR-Italmercati: una rete di 17 mercati, 23 interporti, 50 mila treni intermodali movimentati

(FERPRESS) – Roma, 21 LUG – UIR-Unione Interporti Riuniti e Italmercati-Rete d’Impresa hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un’attività congiunta a livello associativo. L’obiettivo è quello di apportare un significativo contributo al miglioramento della competitività del sistema produttivo e logistico nazionale.

La partnership, tra l’associazione nazionale degli interporti e la rete dei principali mercati agroalimentari italiani, è nata per promuovere forme di cooperazione tese sia a sviluppare modelli virtuosi legati alla transizione ecologica, sia ad incrementare la competitività del sistema produttivo del settore agroalimentare rispetto ai mercati italiano ed europeo.

