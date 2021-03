Napoli: verifiche dell’assessore Gaudini su attività messe in campo dall’ANM su norme anti-Covid

(FERPRESS) – Napoli, 8 MAR – L’Assessore al Trasporto Pubblico del Comune di Napoli Marco Gaudini, ha effettuato un sopralluogo insieme al Direttore Generale dell’ANM, Francesco Mascolo, per verificare le attività messe in campo dall’Azienda, di controllo dei titoli di viaggio sugli autobus, e sul rispetto delle normative anti-Covid. Dal 1 marzo infatti è stato ripristinato tutto il servizio di controlleria per le linee su gomma. 120 addetti impegnati non solo al controllo dei titoli di viaggio ma anche al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione Covid, a cominciare dall’uso della mascherina.

Pubblicato da COM il: 8/3/2021 h 11:28 - Riproduzione riservata