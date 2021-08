Napoli: si dimette l’assessore Gaudini, de Magistris nomina Panini alla mobilità

(FERPRESS) – Napoli, 24 AGO – Marco Gaudini ha rassegnato le dimissioni da assessore della Giunta guidata dal Sindaco Luigi de Magistris. Nella nota inviata “dopo giorni di profonda riflessione e di ragionamenti accurati“ Gaudini le dimissioni ringraziando il primo cittadino “per la fiducia accordata su deleghe relative a materie complesse, delicate e cruciali per la città.”

