Napoli: Panini, prorogate per tutto il 2021 agevolazioni per sosta su strisce blu e accesso a ZTL cittadine alle auto elettriche e ibride

(FERPRESS) – Napoli, 12 GEN – Il Vicesindaco e Assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Enrico Panini ha detto: “Prorogate per tutto il 2021 le agevolazioni per la sosta su strisce blu e per l’accesso alle ZTL cittadine alle auto elettriche ed ibride. Grande novità rispetto allo scorso anno: le agevolazioni sono estese anche alle auto non immatricolate a Napoli e nella Provincia di Napoli”

