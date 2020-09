Napoli: nasce la Linea dei tre Musei: dal 12 settembre ANM collega i grandi siti d’arte della città

(FERPRESS) – Napoli, 9 SET – La maestosa Collezione Farnese di Capodimonte, le antiche opere di Pompei ed Ercolano, la meravigliosa discesa nelle Catacombe di San Gennaro: da sabato 12 Settembre tre luoghi simbolo della cultura di Napoli saranno uniti dalla Linea bus 3M, in un percorso voluto dal Comune di Napoli e realizzato da Anm. La nuova Linea bus “dei tre Musei”, nasce dall’esigenza di fornire un servizio dedicato ai luoghi museali della città e al turismo che sta tornando a crescere a Napoli dopo l’emergenza Covid19.

