Napoli: nasce “ANM School” attive 9 linee di bus riservate agli studenti collegate a Scuole e Università

(FERPRESS) – Napoli, 31 AGO – Su iniziativa del Vicesindaco e Assessore al Trasporto di Napoli, Enrico Panini e dell’assessore alla scuola Annamaria Palmieri nasce “ANM School”. Da metà settembre attive nove linee di bus riservate agli studenti e dedicate esclusivamente ai collegamenti con le scuole e con le università della Città

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it