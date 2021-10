Napoli: Manfredi presenta la nuova Giunta. A Edoardo Cosenza la delega a Infrastrutture e mobilità

(FERPRESS) – Napoli, 22 OTT – Il Sindaco Gaetano Manfredi ha nominato la nuova Giunta. Domani alle ore 12 la presentazione alla Sala dei Baroni

