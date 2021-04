Napoli: in circolazione tredici nuovi autobus a metano Urbanway Iveco

(FERPRESS) – Napoli, 23 APR – Tredici nuovi autobus a metano Anm entrano da ieri in circolazione per le strade di Napoli. L’azienda Napoletana Mobilità continua il percorso di rinnovo della flotta bus con veicoli di fornitura IVECO, del tipo Urbanway da 10,5 metri di lunghezza con capacità fino a 95 passeggeri, utilizzabili sulle linee al servizio tanto del centro città che dei quartieri periferici e caratterizzate da elevati livelli di domanda.

