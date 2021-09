Napoli: il Comune nomina due Mobility Manager, Aziendale e d’Area

(FERPRESS) – Napoli, 29 SET – Il Comune di Napoli ha individuato e nominato – tra i propri dipendenti – i due Mobility Manager Aziendale e d’Area, le figure previste dal Decreto Ministeriale per l’adozione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro, responsabili della mobilità dei dipendenti dell’Ente e della viabilità cittadina. L’Amministrazione Comunale di Napoli ha colto l’importante opportunità di attingere ai finanziamenti ministeriali previsti dall’iniziativa governativa sull’adozione dei “Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro – PSCL”, promossa dal Ministro della Transizione Ecologica e dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nominando, scegliendoli dai propri dipendenti, i due Mobility Manager Aziendali e d’Area specifici, uno responsabile degli aspetti relativi alla mobilità sostenibile dei dipendenti dell’Ente e l’altro degli aspetti relativi al trasporto pubblico e alla viabilità in generale della città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it