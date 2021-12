Napoli: Engineering ed EAV rinnovano la stazione di via Gianturco con murales di Geometric Bang

(FERPRESS) – Napoli, 30 NOV – Engineering insieme all’Ente Autonomo Volturno (EAV) colora la stazione via Gianturco con “Donne per uno sviluppo sostenibile”, il murales realizzato dallo street artist Geometric Bang, apprezzato per i suoi lavori in Italia e all’estero. L’opera pone l’attenzione sull’importanza crescente che inclusione e sostenibilità sociale e ambientale assumono nella società di oggi, attraverso l’originale rappresentazione di quattro donne iconiche: Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Nobel per la pace e attivista pachistana impegnata per il diritto all’istruzione; Shamsia Hassani, la street artist afgana impegnata per la difesa dei diritti delle donne; Greta Thunberg, la giovane attivista svedese impegnata contro il cambiamento climatico e Liliana Segre, senatrice italiana da sempre impegnata contro il razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

Pubblicato da Giulia Riva il: 30/11/2021 h 16:53