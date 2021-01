Napoli: EAV presenta progetto per il recupero della Stele di Garibaldi a Porta Nolana

(FERPRESS) Napoli, 28 GEN – Nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Napoli, Eav e Città Metropolitana, l’azienda ha sottoposto agli assessorati preposti un progetto di riqualificazione dell’area che comprende la famosa “Stele di Garibaldi”, adiacente alla Stazione di Porta Nolana delle linee vesuviane, a fronte di una concessione in uso dell’area interessata.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it